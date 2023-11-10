Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM’den katliama sert sözler: Dünyada bir cehennem varsa Gazze'nin kuzeyidir!
Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:53

BM’den katliama sert sözler: Dünyada bir cehennem varsa Gazze'nin kuzeyidir!

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA
BM’den katliama sert sözler: Dünyada bir cehennem varsa Gazze’nin kuzeyidir!

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." dedi.

Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BM'nin yardım tırlarının, nüfusun daha yoğun olduğu Gazze'nin güneyine ulaştırıldığını belirten Laerke, "Yardım tırlarımızı Gazze'nin kuzeyine ulaştıramıyoruz. Eğer şu anda dünyada bir cehennem varsa, Gazze'nin kuzeyidir." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyinde yüz binlerce kişinin bulunduğunu hatırlatan Laerke, bu durumun "çok moral bozucu" olduğunu söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
BM’den katliama sert sözler: Dünyada bir cehennem varsa Gazze'nin kuzeyidir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA