BM'den kış için acil yardım uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kış mevsimi yaklaşırken İsrail saldırılarının yol açtığı insani krizin sürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin acil barınma yardımına ve gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine gereksinim duyduğunu bildirdi. UNRWA'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşayan 1 milyon 980 bin Filistinlinin, bölge nüfusunun yüzde 94'ünü oluşturduğu ve barınma ile gıda dışı temel ihtiyaç malzemelerine acilen ihtiyaç duyduğu belirtildi. Açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 58'inin barınma konusunda kritik veya felaket düzeyinde ihtiyaç içinde olduğu vurgulandı. Gazze'deki nüfusun yüzde 84'ünün temiz ve güvenli suya erişimde sık sık ve düzensiz kesintiler yaşadığı belirtilen açıklamada, Filistinli ailelerin yüzde 89'unun da temel hijyen malzemelerine yeterli erişim sağlayamadığı ifade edildi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in sürdürdüğü soykırımın, açlığın, zorunlu göçlerin ve sağlık sisteminin çöküşünün gölgesinde doğumsal anomali vakalarındaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını bildirdi.
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