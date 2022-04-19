BM’den korkutan rapor! Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya genelinde 47 milyon kişiyi etkileyecek bir tehlike var

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizi nedeniyle dünyada 47 milyon kişinin şiddetli açlık çekebileceği uyarısında bulundu. WFP'nin internet sitesinde yayımlanan "Ukrayna Savaşından Ötürü Öngörülen Şiddetli Gıda Güvensizliği" başlıklı raporda, Rusya-Ukrayna savaşının, kıtlık ve açlığın yaygın olduğu ülkelerdeki insani duruma olası etkileri incelendi.

"ZOR DURUMDA BIRAKACAK"

Raporda, savaşın küresel alanda dalgalanma etkisi yapması öngörülerek "Tahıl ve enerji pazarında beklenen küresel fiyat artışı, savaş öncesinde asgari gıda ihtiyacını karşılayamayanları zor durumda bırakacak." ifadesi kullanıldı.

323 MİLYONA YÜKSELDİ

Bu kapsamda WFP'nin 81 ülkede yaptığı araştırma sonucu gıda güvensizliğine dair iki senaryo çizdiği, birinci senaryoya göre yıl içinde dünyada 33 milyon kişinin savaş nedeniyle şiddetli açlık çekeceği, ikinci senaryoya göre ise bu sayının 47 milyonu bulacağı tahmin edildi Rusya-Ukrayna savaşından önce de şiddetli açlıkla mücadele edenler dahil dünyada açlık çeken toplam kişi sayısının bu yıl 323 milyona yükselebileceği belirtildi.

MİLYONLCA AİLE

Öte yandan BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, Doğu Afrika'da mevsim yağmurlarının dördüncü kez üst üste beklenen oranda düşmemesi halinde Etiyopya, Kenya ve Somali'de milyonlarca ailenin kuraklıktan olumsuz etkileneceğini bildirdi.

DOĞU AFRİKA'DA DA TEHLİKE BÜYÜK

Dunford, bölgede yağmur sezonuna bir ay kaldığını hatırlatarak "Yağmur ve gıda kaynakları olmazsa 2022'de bölgede kuraklık nedeniyle açlık çekecek kişi sayısı 14 milyondan 20 milyona çıkabilir." dedi.

GIDA GÜVENSİZLİĞİNE VURGU

Kenya'da halihazırda 3,1 milyon kişinin feci derecede gıda güvensizliği altında bulunduğunu belirten Dunford, bu rakamın Etiyopya'da 7,2 milyon, Somali'de 6 milyonlara yükseldiğini vurguladı.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT İHTİYACI

Dunford, WFP'nin bölgedeki gıda güvensizliğiyle mücadele kapsamında şubat ayında talep ettiği bağış miktarının sadece yüzde 4'ünü alabildiklerini kaydetti ve "Bu üç ülkede önümüzdeki 6 ay boyunca insani yardımları artırabilmek için 473 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.