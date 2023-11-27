BM’den Kuzey Kore’ye nükleer silah uyarısı

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Kuzey Kore'nin nükleer silah üretimini hızlandırmayı taahhüt eden anayasa değişikliğini eleştirdi.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma politikasını ülkenin anayasasında daha da belirginleştirdiğini ifade eden Khiari, "Kuzey Kore'yi bir kez daha bu tür eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Khiari, "Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek nükleer silah ve balistik füze programlarını sürdürme yönündeki niyetini sürekli olarak gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, bugün, nükleer silahlanmanın artırılmasına ilişkin anayasa değişikliğini kabul etmişti.