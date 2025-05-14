BM’den Libya açıklaması: Durum kontrolden çıkabilir!

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta süren çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde mahsur kalan sivillerin tahliyesi için güvenli koridorların oluşturulması ve derhal koşulsuz ateşkes yapılması çağrısı yapılan açıklamada, "Misyon, tüm tarafları sivillerin korunmasını sağlamaya ve farklılıkları barışçıl yollarla çözmek için iyi niyetle diyaloğa girmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

UNSMIL'in durumun kontrol altına alınması için sahadaki ilgili taraflar ile temas halinde olduğu ve "devam eden tüm arabuluculuk ve gerilimi azaltma çabalarını" desteklediği aktarıldı.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından bu milis grup ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani de hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı. Ancak Trablus'ta silahlı grupların çatışması bu gece tekrar başladı ve hâlen devam ediyor.