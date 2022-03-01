BM’den mültecilere yönelik çifte standarda sert tepki: Kimliklerini ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil

ABD'nin önde gelen bir haber kanalında bir gazetecinin yayın sırasında, "Dürüst olmak gerekirse bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil. Bunlar Ukrayna'dan gelen mülteciler. Hristiyanlar, beyazlar, birbirlerine çok benziyorlar." demesi sosyal medyada gündeme oturdu.

"BU GERÇEKTEN YIKICI BİR DURUM"

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan BMMYK Sözcüsü Mantoo, "Kimse mülteci olmak istemez. Hiç kimse evinden zorla ayrılmak ve güvenlik arayışı içinde kaçmak zorunda kalmak istemez. Bu gerçekten yıkıcı bir durum." dedi.