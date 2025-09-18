BM’den net mesaj: İsrail-Filistin’de tek yol iki devletli çözüm

'BETTER TOGETHER' TEMASI Görev süresinin temasını "Better Together" (Birlikte Daha İyi) olarak belirlediğini hatırlatan Baerbock, bunun "büyüklüğü, gücü veya zenginliği ne olursa olsun, hiçbir ulusun tek başına karşılaştığı sınırsız zorluklarla başa çıkamayacağı gerçeğini yansıttığını" söyledi. BM Şartı'nın önemine dikkat çeken Baerbock, "Görevimiz, BM'nin önümüzdeki 80 yıl boyunca güçlü kalmasını sağlamaktır." dedi.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, İsrail-Filistin sorununa ilişkin, "Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamanın tek yolu iki devletli çözümdür." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KONFERANS VURGUSU



İki devletli çözüm için uluslararası konferansların yeniden başlaması gerektiğini belirten Baerbock, "İsrail-Filistin çatışması sonsuz savaş, işgal ve terörle çözülemez. Bu süreç, kalıcı barış için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

"ÇOK TARAFLILIK İÇİN DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Uluslararası toplumun sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Baerbock, artık kolektif eylem zamanı olduğunu söyledi. "Birleşmiş Milletler ve çok taraflılık için bir dönüm noktasındayız. Atalarımız 1945'te farklılıklarını bir kenara bırakıp birlikte çalışacak alçakgönüllülük ve nezakete sahipti. Bugün de aynı ilkesel inanca ihtiyacımız var." diye konuştu.