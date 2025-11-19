BM’den Netanyahu’ya 1974 Uyarısı: Anlaşmaya Sadık Kalın!

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için Dujarric, "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici." dedi.

SURİYE'NİN TAM EGEMENLİĞİ

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu." diye konuştu.

Netanyahu, Suriye'de işgal ettikleri tampon bölgeye gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gittiği belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedildi. Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL BÖLGEDEN ÇEKİLMEYECEK

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti. İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.