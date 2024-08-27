BM’den nükleer felaket uyarısı: Durum ciddi

Ukrayna- Rusya arasındaki savaş yeniden şiddetlendi. Rusya, Ukrayna'nın Kursk bölgesinde başlattığı işgal girişimi sonrası önceki gün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenlemesinin ardından dün de 10 çeşitli füze ve 81 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) ile Ukrayna topraklarını vurdu. Ukrayna ise, Kursk bölgesinde dün itibarıyla bin 294 kilometrekarelik alanı ve 100 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer silahın kullanımına dair doktrinin belirlendiğini belirterek, "Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ise Kursk bölgesinde "nükleer facia" yaşanma riskinin olduğunu ve durumun ciddi olduğunu belirtti.