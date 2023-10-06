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Giriş Tarihi: 6.10.2023 21:09

BM'den nükleer silah sahibi ülkelere uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm nükleer silah sahibi ülkelere, nükleer testlere ilişkin "moratoryumu" teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulundu.

AA
BM’den nükleer silah sahibi ülkelere uyarı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'ndan (CTBT) onayını çekebileceğine ilişkin açıklaması hakkında Haq, "Genel Sekreter CTBT'nin uygulanması gerektiğini sürekli olarak vurguluyor." diye konuştu.

Haq, Genel Sekreterin tüm ülkelere söz konusu anlaşmayı onaylama çağrısında bulunduğunu da belirtti.

Ülkelerin CTBT uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Haq, "Genel Sekreter, tüm nükleer silah sahibi ülkelere nükleer testlere ilişkin moratoryumu teyit etmeleri ve sürdürmeleri çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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BM'den nükleer silah sahibi ülkelere uyarı
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