BM’den Rusya-Ukrayna savaşı için “somut eylem” çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna halkına etkisine değinerek savaşın sonlandırılması için “somut eylem” çağrısı yaptı. Msuya açıklamasında, “Milyonlarca insanı güvenilir ısıtmasız, susuz ve toplu taşımasız bırakma tehdidi oluşturuyor” dedi.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 20:28

Msuya, BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna halkına etkisine ve savaşın sonlandırılması için yapılması gerekenlere değindi. Güvenlik Konseyi üyelerini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın insani sonuçları konusunda uyaran Msuya, kış şartlarında yaşam bölgelerine ve enerji sistemlerine yönelik Rus saldırılarının milyonlarca Ukraynalıyı daha kötü şartlara ittiğini söyledi.

Msuya, "Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın sivil altyapısını hedef almaya devam ediyor. Kış ortasında enerji altyapısına yönelik sistematik saldırılar, sıcaklıklar düştükçe milyonlarca insanı güvenilir ısıtmasız, susuz ve toplu taşımasız bırakma tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Konsey üyelerini, üç kritik alanda derhal harekete geçmeye çağıran Msuya, bu alanları, "savaş kurallarının pratikte uygulanmasını sağlamak, ihtiyaç sahibi sivillere güvenli ve engelsiz insani erişimi garanti etmek ve hızla artan ihtiyaçlarla orantılı ölçekte insani operasyonları tam olarak finanse etmek" şeklinde sıraladı.