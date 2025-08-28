BM’den Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarına tepki: Sivillere saldırmak uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, konuya ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Rusya Federasyonu'nun 27-28 Ağustos gecesi Kiev ve diğer yerleşim yerlerine düzenlediği 10 saatlik saldırıda, 4'ü çocuk en az 18 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 10'u çocuk 38 kişi de yaralandı." denildi.

"SİVİLLERE SALDIRMAK CİDDİ BİR İHLALDİR"

Saldırıların, konut, okul, iş merkezi ve diğer temel altyapıları etkileyerek önemli yıkım ve hasara yol açtığı bildirilen paylaşımda, "Sivillere ve sivil altyapıya saldırmak, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.