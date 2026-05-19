BM'den Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı: "Müzakereler yeniden başlamalı"

Gotoh, "Sadece geçen ay Ukrayna'da en az 238 sivil öldürüldü ve 1404 sivil yaralandı. Bu, Temmuz 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık sivil kayıp sayısını temsil ediyor." dedi.

BM Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonları Dairesi Avrupa ve Orta Asya Bölümü Direktörü Kayoko Gotoh, dördüncü yılı geride bırakan Ukrayna'daki savaşın her gün daha ölümcül hale geldiğini söyledi.

"TÜM SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi kayıtlarına göre Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da 791'i çocuk en az 15 bin 850 sivilin öldürüldüğünü belirten Gotoh, yine 2 bin 752'si çocuk olmak üzere 44 bin 809 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gotoh, gerçek rakamların muhtemelen önemli ölçüde daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini aktararak, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik, nerede olursa olsun, tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz." dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında savaşı durdurmak için müzakerelerin daha fazla gecikmeden yeniden başlaması çağrısı yapan Gotoh, BM'nin bu amaca yönelik tüm anlamlı çabaları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.