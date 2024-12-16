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Giriş Tarihi: 16.12.2024 13:24

BM’den Somali kararı: Operasyonlar arttırılacak

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Somali’ye yönelik insani yardım operasyonlarını artırma kararı aldı. Böylelikle 4,6 milyon kişiye destek sağlanmış olacak.

DHA
BM’den Somali kararı: Operasyonlar arttırılacak

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 5,98 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğu Somali'de insani yardım operasyonlarını artırmak için önümüzdeki yıl 1,42 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

OCHA, Somali 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı'nı (HNRP) başlatarak, ihtiyaçların yapısal nedenlerini ele almak, dayanıklılığı artırmak, gelecekteki felaket risklerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için kalkınma ve iklim finansmanının artırılmasını savunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca planın en acil ihtiyacı olanlara yardım etmeye odaklanarak 4,6 milyon kişiye yardım sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

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BM’den Somali kararı: Operasyonlar arttırılacak
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