BM’den Suriye çağrısı! Esed rejimi işlediği suçların hesabını verecek

"ESED YÖNETİMİNİN DÜŞÜŞÜ, SAHADAKİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Petit, bu ziyaretin, IIIM'nin Suriye'de işlenen uluslararası suçların kanıtlarını koruma ve sorumluların hesap verebilirliğini sağlama çabalarını ilerletmede kritik bir adım olduğunu belirterek, "Devam eden çalışmalarımız, kanıtları korumayı ve son 14 yılda etkilenen sayısız mağdur için adalet süreçlerini destekliyor. Esed yönetiminin düşüşü, sahadaki görevimizi yerine getirmemiz için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Rejim döneminde işlenen çok sayıda suça ait belgelerin tutulduğu bir tesisi de gördüğünü kaydeden Petit, bunun, rejimin vahşet suçlarını sistematik hale getirmesinin ürkütücü gerçekliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Suçların delillerinin sonsuza dek kaybolmadan önce korunmasının aciliyetine işaret eden Petit, bu konuda zamanın tükendiğini vurguladı.