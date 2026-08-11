BM'den "Terörsüz Türkiye Yasası" mesajı: Tüm adımları destekliyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Haq, söz konusu yasanın sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili soru üzerine Haq, "Süreç ilerledikçe konuyu takip ettiklerini" söyledi.
Haq, söz konusu yasanın kabul edilme sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.