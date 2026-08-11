BM'den "Terörsüz Türkiye Yasası" mesajı: Tüm adımları destekliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Haq, söz konusu yasanın sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.

BM’den Terörsüz Türkiye Yasası mesajı: Tüm adımları destekliyoruz
AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM’den Terörsüz Türkiye Yasası mesajı: Tüm adımları destekliyoruz

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili soru üzerine Haq, "Süreç ilerledikçe konuyu takip ettiklerini" söyledi.

BM’den Terörsüz Türkiye Yasası mesajı: Tüm adımları destekliyoruz

Haq, söz konusu yasanın kabul edilme sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.

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