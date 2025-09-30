BM’den Trump’ın Gazze planına mesafeli duruş

Laerke, Gazze'ye ulaştırılmak üzere stoklanmış insani yardımların bulunduğunu belirterek, "Bağışçılar tarafından ödenen yardımlar, güvenlik koşulları sağlandığında hemen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, planın hazırlanmasında BM'nin hiçbir rolünün olmadığını vurguladı. Laerke, "BM ve insani yardım kuruluşları, ilk günden beri yaptığımız gibi, Gazze'ye yardım dağıtımını artırmaya hazır ve bu konuda yetenekli. Bunu yapmamıza izin verilen, güvenlik ve emniyetin olduğu her fırsatta yardımları ulaştırıyoruz." dedi.

"HER BARIŞ ÇABASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci de Trump'ın planının farkında olduklarını dile getirerek, "Tüm arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. İnsani yardımın ulaştırılması dahil elimizden gelen her türlü barış planını desteklemeye hazırız" diye konuştu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.