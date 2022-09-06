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Giriş Tarihi: 6.9.2022 23:35

BM’den Ukrayna'da askerden arındırılmış bölge çağrısı

İHA
BM’den Ukrayna’da askerden arındırılmış bölge çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde taraflara askerden arındırılmış bölge çağrısında bulundu

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde Ukrayna ve Rusya güçleri arasındaki çatışmalara yönelik endişeler devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmasında, Ukrayna topraklarında yer alan Rus kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde taraflara askerden arındırılmış bölge çağrısında bulunarak, "İlk adım olarak, Rus ve Ukrayna kuvvetleri santral sahasına doğru veya santral sahasından herhangi bir askeri faaliyette bulunmama taahhüdü vermelidir" dedi.

Guterres, "İkinci bir adım olarak, askerden arındırılmış bölge üzerinde bir anlaşma sağlanmalı. Özellikle bu, Rus güçlerinin tüm askeri personel ve teçhizatını bu bölgeden çekme taahhüdünü ve Ukrayna güçlerinin oraya girmeme taahhüdünü içerecektir" ifadelerini kullandı.

UAEA, SANTRALDE HASAR TESPİT ETMİŞTİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyareti sonrası yayınladığı raporda, santralinin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması çağrısında bulunmuş, uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği belirtilmişti. İnsan kaynaklı hataların nükleer bir felakete neden olabileceğine dikkat çeken UAEA, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında. Bu sürdürülebilir değil ve insan hatasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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BM’den Ukrayna'da askerden arındırılmış bölge çağrısı
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