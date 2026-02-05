BM’den Yemen için kritik uyarı! 22 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç kalabilir

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Julien Harneis, ülkedeki insani tablonun alarm verdiğini belirterek, Yemen genelinde yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını söyledi. Harneis, özellikle çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde zorlaştığını vurguladı.

KUZEY BÖLGELERİ İÇİN KRİTİK UYARI

BM yetkilileri, Husilerin kontrolü altındaki kuzey bölgelerinde insani durumun daha da kötüleşebileceğini belirtti. Yardım kuruluşlarının sahadaki erişim sorunları ve artan ihtiyaçların krizi derinleştirdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl Yemen'de yaklaşık 19,5 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Harneis, bu sayının 2026'da 22 milyonu aşmasının beklendiğini açıkladı. BM, uluslararası toplumu Yemen'deki insani felaketin büyümesini önlemek için daha fazla destek vermeye çağırdı.

BM daha önce Yemen'de insani yardım görevleri için ayrılan fonlarda ciddi bir eksikliğin yaşandığını ve bu durumun ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardım miktarında önemli bir azalmaya yol açtığını duyurmuştu.

Yemen'de, Nisan 2022'den bu yana hükümet güçleri ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve vilayeti kontrol eden Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşın ardından ateşkes sağlanmıştı.