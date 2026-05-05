BM’den Yunanistan’a İsrail uyarısı geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Atina'da gerçekleştirdiği temaslarda Yunanistan'ın İsrail ile kurduğu ilişkiyi eleştirdi. Albanese, Atina'da "Dünya Uyurken: Filistin'in Hikâyeleri, Sözleri ve Yaraları" adlı kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada, Yunanistan'daki bazı çevrelerin İsrail ile ittifaka dair yanlış bir algıya sahip olduğunu belirtti. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik "güvenlik kaygılarının" İsrail tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını belirten Albanese, "Siz, İsrail'i rakibiniz Türkiye'ye karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence durum tam tersi, İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı kendi çıkarları için kullanacaklar, çünkü İsrail'in işleyiş biçimi bu" dedi.

