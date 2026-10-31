BMGK, Libya'daki misyonun görev süresini 1 yıl daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. Oylamada 13 BMGK üyesi "evet" oyu kullanırken, Yunanistan ve Rusya "çekimser" kaldı.

BMGK, Libya’daki misyonun görev süresini 1 yıl daha uzattı
AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BMGK, Libya'daki BM misyonunun (UNSMIL) görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzattı.

İngiltere tarafından hazırlanan karar taslağı, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı.

Oylamada 13 BMGK üyesi "evet" oyu kullanırken, Yunanistan ve Rusya "çekimser" kaldı.

Oylama sonucunda UNSMIL'in görev süresi 31 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı.

UNSMIL, Libya makamlarının ülkede 2011'de yaşanan çatışmaların ardından siyasi geçiş sürecini desteklemesi için BM'den talepte bulunması üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Misyon, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk görevi yürütüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BM GÜVENLİK KONSEYİ #BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ #LİBYA #YUNANİSTAN #İNGİLTERE #RUSYA #BMGK #BM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!