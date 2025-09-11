BMGK olağanüstü toplanacak: Gündem Rusya

Açıklamada, "Polonya'nın talebi üzerine, Rusya tarafından Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olarak BMGK'nin olağanüstü bir toplantısı yapılacak." ifadesine yer verildi.

POLONYA HAVA TRAFİĞİNİ KISITLADI

Öte yandan, Polonya'nın Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiği duyuruldu.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığınca, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Devletin güvenliğini sağlamak amacıyla, 10 Eylül ile 9 Aralık arasında Polonya'nın doğu kesiminde sınırlı bölge şeklinde bir hava trafiği kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.