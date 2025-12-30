BMGK "Somaliland" gündemiyle acil toplandı

Khiari, BM Güvenlik Konseyi 'nin Somali'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve birliğine saygısını defalarca teyit ettiğini hatırlatarak, Somali ile "Somaliland" taraflarına barışçıl ve yapıcı bir diyaloğa girme ve durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

Konsey'in açılış konuşmasını yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, İsrail'in Somali 'nin birlik ve egemenliğine yönelik açıklamasının birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından reddedilerek kınandığını hatırlattı.

"İSRAİL'İN KARARININ HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

Somali'nin BM Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman da konseyde yaptığı konuşmada, İsrail'in Somali'nin kuzeybatı bölgesini, sözde "Somaliland" adı altında bağımsız bir varlık olarak tanımasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Osman, "İsrail'in kararının hiçbir geçerliliği yoktur. Bu eylem, BM Şartı'nın temel ilkelerinin ve uluslararası hukukun temel taşlarından biri olan devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının açık bir ihlalidir." dedi.

İsrail'in eyleminin Somali'nin parçalanmasını teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayan Osman, bunun Afrika Boynuzu'nun tamamını ve Kızıldeniz bölgesini istikrarsızlaştıracağını, bu nedenle tüm üye devletler tarafından kesin bir şekilde reddedilmesi ve kınanması gerektiğini söyledi.

Osman, İsrail'in bu sözde tanıma ile Filistin nüfusunu Gazze'den Somali'nin kuzeybatı bölgesine yerleştirme amacı taşıdığına da dikkati çekerek, bu amacın sadece yasa dışı değil, aynı zamanda ahlaki açıdan da kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Güvenlik Konseyi'nde konuşan diğer birçok üye ülke daimi temsilcisinin yanı sıra konseye katılan Arap Ülkeleri Ligi ve Afrika Birliği temsilcileri de İsrail'in sözde Somaliland'i tanımasını reddederek eleştirdi.