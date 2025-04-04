BMGK üyeleri kınadı ABD Hamas’ı suçladı

BMGK'da Cezayir'in talebi üzerine acil oturumla işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ele alındı. Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Filistin halkının toplu cezalandırmaya maruz kaldığını, bunun da savaş suçu olduğunu vurguladı.

15 insani yardım ve sağlık çalışanının öldürülmesinin ardından BMGK'nın acil toplanmasını talep ettiklerini aktaran Bendjama, "Konseyin açık ve güçlü bir şekilde konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm sorumluluklarını üstlenmeli ve kararlarının uygulanmasını sağlamalı. Aksi halde, kalan otorite ve meşruiyetini de kaybedecek." uyarısında bulundu.

Bendjama Gazze halkının tahayyül edilemeyecek zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, İsrail'in saldırıları sonucu en fazla çocuk, insani yardım çalışanı, gazeteci ve sağlık çalışanının Gazze'de öldürüldüğünü bildirdi.

400 insani yardım çalışanı, 209 gazeteci, bin 60 sağlık çalışanı ve 17 bin çocuğun öldürüldüğünü belirten Bendjama, İsrail'in her gün ortalama 103 Filistinliyi öldürdüğünü, dünyanın da pasif bir şekilde soykırımı izlemeye devam ettiğini dile getirdi.

"BU BÜYÜK BİR SKANDALDIR"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise 15 insani yardım ve sağlık çalışanının öldürülmesine tepki göstererek, "Bu ölümler büyük bir skandaldır ve bu olayın tam anlamıyla, şeffaf bir şekilde soruşturulmasını, sorumluların hesap vermesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin dünya genelinde insani yardım çalışanları için en tehlikeli yer olmaya devam ettiğine dikkati çeken, Woodward "Eğer İsrail, insani yardım çalışanlarının saldırıya uğramadan görevlerini yerine getirmelerine olanak tanıyan bildirimlere saygı göstermezse, bu tür dehşet verici ölümler yaşanmaya devam edecektir. İnsani yardım çalışanları, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hayatlarını riske atmamalıdır." vurgusunda bulundu.

Woodward, İsrail'e 19 Mart'ta BM yerleşkesine yönelik saldırıya ilişkin BM'nin araştırma misyonuyla iş birliği yapma, insani yardım çalışanları ve sağlık personelini hedef alan tüm olayları titizlikle soruşturma ve sorumluları adalet önüne çıkarma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki toprakların ilhakına yönelik açıklamalarını da kınayan Woodward, "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine veya Gazze'nin topraklarının azaltılmasına izin verilmemelidir. Bu durum, yalnızca istikrarsızlığı artırır ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenliği daha da zayıflatır" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE TANIK OLDUĞUMUZ ŞEY, İNSANLIĞIN EROZYONA UĞRAMASIDIR"

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar ise Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarını sert bir şekilde kınayarak, "Gazze'de tanık olduğumuz şey, insanlığın erozyona uğramasıdır. İsrail'in insani yardım çalışanlarını hedef alan saldırılarından dehşete kapıldık." dedi. Ateşkesin İsrail tarafından bozulmasından bu yana insani yardım çalışanlarının sürekli olarak saldırı altında olduğunu vurgulayan Zbogar, bu olayların basit hatalar olduğuna inanmanın mümkün olmadığını söyledi.

Slovenya'nın BM personeli de dahil olmak üzere tüm insani yardım ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadığını belirten Zbogar, bu kişilerin korunması ve görevlerini yerine getirmeleri için desteklenmesi gerektiğini vurgulandı.

Zbogar, İsrail'e insani yardım bildirim ve çatışmasızlık mekanizmasını yeniden tesis etme çağrısında bulunarak, bu saldırıların sona ermesi gerektiğini belirtti. Slovenya Daimi Temsilcisi, insani yardım misyonlarında görev alan personeli kasten hedef almanın savaş suçu olduğunu ve faillerin yargılanması gerektiğini ifade etti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong da İsrail'in Gazze'deki kara operasyonlarını genişletme ve bölgeyi işgal etme planlarını duyurduğunu anımsatarak, şiddetin yeniden başlamasının daha fazla ölüme ve nefrete yol açacağı ve rehinelerin serbest bırakılması için doğru bir yaklaşım olmayacağını dile getirdi.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının hem sivillerin hayatını kurtarmanın hem de rehinelerin evlerine dönmesini sağlamanın en iyi yolu olduğunu ifade eden Fu, son gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti.

Fu, İsrail'e Gazze'deki "askeri operasyonlarını" derhal durdurma çağrısı yaptı.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN BU KADAR AÇIK İHLALİ, KESİN BİR DİLLE KINANMALIDIR"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy ise 1 aydan uzun süredir Filistinli sivillerin kara, hava ve denizden tam ablukaya maruz bırakılmış durumda olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları neredeyse kesintisiz devam ederken durumun iyileşeceğine dair hiç umut kalmadığını kaydeden Polyanskiy, İsrail'in "güvenli bölgeleri" dahi hedef aldığını ifade etti.

Polyanskiy, "Uluslararası insancıl hukukun bu kadar açık ihlali, kesin bir dille kınanmalıdır." vurgusunu yaptı.

İsrail'in hedef aldığı ambulansların açıkça işaretli olduğu ve doktorların üniformalarının net bir şekilde ayırt edilebildiğini belirten Polyanskiy, bu tür eylemlerin hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini belirtti.

Polyanskiy, insani yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde tartışmaya açık olmayan bir yükümlülük olduğunun altını çizerek, insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derhal son bulması gerektiğini kaydetti.

"TÜM ŞİDDETE HAMAS SON VEREBİLİR"

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea ise Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanları için başsağlığı diledi.

BM personeli dahil tüm insani yardım çalışanlarının ölümünden Hamas'ı sorumlu tutan Shea, aynı zamanda ateşkesinin bozulmasına da Hamas'ın neden olduğunu iddia etti.

Shea, Hamas'ın "umursamaz" tutumunun çok fazla kan akmasına neden olduğunu belirterek, "Hiçbir yerde Filistinlileri temsil edemezler ve Gazze'ye terk etmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Tüm şiddete Hamas'ın son verebileceğini savunan Shea, BMGK'ya tek bir sesle konuşarak Hamas'a baskı uygulama çağrısında bulundu.