BMGK’da Gazze toplantısı: Daha kaç trajedi yaşanması gerekiyor?

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE KARARLI HAREKET ETME ÇAĞRISI

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni Filistinlileri destekleme konusunda kararlı hareket etmeye çağırdı. Bendjama, okul saldırısı konusunda atılacak kararlı adımların, uluslararası barış ve güvenliği koruma yükümlülüğü olan Güvenlik Konseyi'nin yasal ve ahlaki sorumluluğu olduğunu söyledi. Bendjama, Gazze'de derhal ateşkesin uygulamaya konulması çağrısında bulundu ve Katar, Mısır ve ABD tarafından gerçekleştirilen arabuluculuk çalışmalarına Cezayir'in desteğini açıkladı.

Konuşmasında Bendjama, "İsrail işgal güçleri Gazze'nin Daraj bölgesindeki okulu kasıtlı bir şekilde hedef aldı. Bu, son iki gün içerisinde hedef alınan üçüncü okul oldu. Sivil bir yapı hedef alındı. Uluslararası toplumdan gelen açıklamayla sabit olduğu üzere, bu yapı sivilleri barındırıyordu. Genel Sekreterimiz, bu okulun yüzlerce yerlerinden edilmiş Filistinli aileyi barındırdığını net bir şekilde ifade etmişti" dedi.

Bendjama, "Daraj'daki bu korkunç katliam ve diğer katliamlar, İsrail'e yapılan cömert finansal ve askeri yardımlar olmadan mümkün olmazdı" dedi.