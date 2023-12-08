BM insanlık sınavını ABD vetosu nedeniyle geçemedi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 7 Ekim'den bu yana durduramayan Birleşmiş Milletler'de (BM) dün tarihe geçen, ancak ABD'nin vetosu nedeniyle yine hüsranla sonuçlanan bir oylama gerçekleşti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün bir ilke imza atarak BM Şartı'nın 99. maddesini işletmişti. Guterres özel yetkisini kullanarak BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Gazze'deki durum hakkında mektup gönderdi. Yoğunlaşan İsrail saldırıları ve artan sivil kayıpları karşısında Guterres, yaklaşmakta olan "insani felaket" konusunda uyarmak için yetkisine başvurdu.Guterres, BMGK üyelerini derhal insani ateşkes talep etmeye çağırdı. En son yaklaşık 50 yıl önce işletilen bu maddenin ardından BMGK'nin 15 üyesinden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri devreye girdi. BMGK'ya yeni bir karar tasarısı hazırlandı. Tasarı dün oylamaya sunuldu. BMGK'nın daimi üyesi ABD, tasarıyı veto etti. İngiltere 'çekimser' oy kullanırken, diğer 13 üye 'evet' oyu verdi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu savundu.