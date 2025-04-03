BM’ye sığınan çocukları yakarak katlettiler

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye'deki mülteci kampında yerinden edilenlerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef aldı. Hava saldırısında 9'u çocuk olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçaklarının vurduğu UNRWA kliniğindeki insanların çoğu yanarak can verdi. Yaşanan vahşet, Bosna Hersek'teki soykırımı hatırlattı. Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

HER GÜN 100 ÇOCUK KURBAN

Siyonist İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli daha hayatını kaybetti. Öte yandan UNICEF, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında, 21-31 Mart tarihleri arasında her gün 100 çocuğun öldüğünü veya sakat kaldığını belirtti. UNICEF'in verilerine göre İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarının başlamasından bu yana geçen 18 ay içinde 15 bin çocuk öldü, 34 binden fazla çocuk yaralandı ve bir milyon çocuk da defalarca yerinden edildi.

BATI BASININDAN UTANÇ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgal ordusunun Gazze saldırılarını genişleteceğini ve "büyük bir bölgeyi" ele geçireceğini söyledi. İsrail ordusu, Refah'a kara saldırısı başlattı. Gazze'deki barınaklar dolup taştı. Aileler ellerinde birkaç eşyayla kaçıyor. Birçoğu çadır veya temel ihtiyaç malzemeleri olmadan hayatta kalmaya çalışıyor. Batı basını ise İsrail'in yeni işgal adımına "İsrail askeri operasyonlarını genişletiyor" demekle yetindi. Gazze Şeridi'nin en az yüzde 17'si İsrail'in işgali altında.

KITLIK ARTIK RİSK DEĞİL, GERÇEK

İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı ve sınır kapılarını kapatıp sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ndeki Dünya Gıda Programı (WFP) destekli fırınlar, un ve yakıtın tükenmesi nedeniyle ikinci gününde de üretimi durdurdu. İsrail 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin vermiyor.

SİYONİSTLERDEN AKSA'YA BASKIN

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben- Gvir ve beraberindeki işgalci İsrailliler, sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.