Boğa güreşi festivalinde facia! Tribün çöktü! Kaçan boğalar paniğe neden oldu

Kolombiya'nın Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü. Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Kolombiya'da facia! Boğa güreşi festivalinde tribün çöktü! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı | Video
BOĞALAR KAÇTI
Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı. Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.