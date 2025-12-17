İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 70 bin 667'ye yükseldi. Filistinliler bir yandan saldırılara diğer taraftan da fırtınaya karşı yaşam mücadelesi veriyor. Gazze kentinde etkili olan aşırı soğuk hava sonucu vücut ısısı düşen 2 haftalık Muhammed Halil Ebu Hayr, tedavi için alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. SEL VE FIRTINA EVLERI YIKIYOR

Sel nedeniyle çadırlar sular altında kalırken, şiddetli fırtınadan dolayı da halihazırda İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş olan binalar yıkılıyor. Nasr Mahallesi'nde El Halo ailesine ait bir bina çöktü. Aile fertlerinden biri hayatını kaybetti. Gazzeliler içinde bulundukları durumu "Boğuluyoruz, donuyoruz" sözleriyle özetledi.