Boko Haram'dan askeri üsse saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno'ya bağlı Mandara-Girau bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.