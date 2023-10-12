Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz’e gidiyor

YARINDAN İTİBAREN UÇAKLAR HAVALANACAK

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.