Bölgenin ipleri Erdoğan’da

İsrail medyası Türkiye'nin güçlenmesini Tel Aviv açısından stratejik bir çöküş olarak yorumluyor. Suriye'deki gelişmelere yer veren Kanal12 televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgenin iplerini elinde tuttuğunu belirterek Netanyahu yönetimini 'uyumakla' suçladı. Haberde, Türkiye'nin Suriye'deki başarısının İsrail açısından ciddi bir başarısızlık olduğu belirtilerek, "Suriye'de korktuğumuz her şey gerçekten yaşanıyor. Bir sonraki hedef Süveyda ilindeki İsrail destekli Dürziler olacak. Bu gelişmeler karşısında İsrail çaresiz" ifadeleri kullanıldı. Habere göre Başkan Erdoğan yalnızca Suriye ve Gazze'de değil Suudi Arabistan ve Pakistan ile yeni bir bölgesel savunma ittifakı kurarak bölgesel düzeni de kökten değiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Lübnanlı yazar ve hukukçu Peter Germanos da Türkiye'nin son on yılda Suriye'de ve daha geniş Levant coğrafyasında izlediği politikanın, modern Ortadoğu tarihinde benzeri görülmemiş bir stratejik başarıya imza attığını yazdı. Germanos'a göre Rusya, İsrail, İran ve ABD'nin bölgesel mimarileriyle aynı anda mücadele edilerek elde edilen bu görkemli sonuç Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde özgün bir kategoriye yerleştiriyor. Yazar, Türkiye'nin artık Levant'ta faaliyet gösteren sıradan bir bölgesel aktörden çok daha etkin olduğunun da altını çizdi.