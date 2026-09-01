Bölgesel güvenlikte yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de imzladığı Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından ilk toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısına dünya medyası da yoğun ilgi gösterdi. Zirveye, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi katıldı. Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir; Suudi Arabistan heyetinde de Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili yer aldı.

YOL HARİTASI NETLEŞTİRİLDİ

Kritik buluşmada taraflar; üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasını, savunma kapasitelerinin geliştirilmesini ve savunma sanayisinde ortak üretim ile AR-GE alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesini masaya yatırdı. Bölgesel tehditlere karşı terörle mücadelede müşterek çabaların güçlendirilmesinin yanı sıra, yürütülecek ortak faaliyetleri yönlendirecek Sekretarya'nın çerçevesi çizilerek ilerleyen döneme ilişkin stratejik yol haritası da netleştirildi.

ORTADOĞU'YA YÖN VERECEK İTTİFAK

DÜNYA basınına yansıyan haberlerde İstanbul'daki zirve için "Mekke İttifakı, Ortadoğu'ya yön verecek İttifak" yorumlarına yer verildi. BBC'deki haberde "İstanbul'daki zirvede ittifakın yol haritasını oluşturacak ve askeri konularda işbirliğinin somut adımlarını değerlendirildi" denildi.

NETANYAHU CANİSİ DURDURULMALI

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi de hedefine aldığı sözlerine karşı "Muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir" dedi. Fidan, "Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır. Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor" dedi.

CİDDİYE ALINMAYACAK İNSAN

Fidan ayrıca "Şunun altını çizmek gerekiyor, güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu canisi bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir" dedi. Fidan'ın diğer açıklamaları şu şekilde oldu: "Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımları kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvelik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız somut adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibarıyla anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık: Mekke Savunma İttifakı."



HEDEF CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI

TÜRKİYE, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor. Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine gerçekleştirilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor. Bölgede yeni işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda ilk başkanlık Pakistan'a verilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör