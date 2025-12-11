Bolivya eski Devlet Başkanı Arce gözaltına alındı

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Arce'nin dün akşam saatlerinde, Evo Morales döneminde ekonomi bakanı olarak görev yaptığı süreçte "kamu fonlarını zimmetine geçirme" iddiaları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Yetkili, Arce'nin başkent La Paz'da gözaltında tutulduğunu ve hakkındaki suçlamaların "görev ihlali ve mali suistimal" kapsamına girdiğini belirtti.

4 İLA 6 YIL HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Arce hakkında yöneltilen suçlamaların, Bolivya yasalarına göre 4 ile 6 yıl arasında hapis cezası gerektirdiği ifade ediliyor.

Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Rodrigo Paz kazanmıştı. Dönemin Devlet Başkanı Arce ise Paz'ı tebrik ederek, düzenli bir geçiş süreci için hazır olduklarını bildirmişti. Seçimleri kazanan Paz, 8 Kasım'da parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.