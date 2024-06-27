Bolivya’da darbe girişimi

Bolivya dün darbe girişimine sahne oldu. Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Yerel basında çıkan haberlerde, askerlerin La Paz'ın Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medyadan "Darbe yaklaşıyor. Komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" paylaşımında bulundu. AB de Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.