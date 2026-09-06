Bolivya’da korkunç patlama: Askeri kışla havaya uçtu! 2 ölü

Bolivya’da askeri bir kışlada şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bolivya’da korkunç patlama: Askeri kışla havaya uçtu! 2 ölü
DHA AA

Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, bir topçu alayının konuşlandığı kışlada 'piroteknik malzemenin' patlaması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bolivya’da korkunç patlama: Askeri kışla havaya uçtu! 2 ölü

Öte yandan yetkililer, yerel basına yaptığı açıklamalarda olayda daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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