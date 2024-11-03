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Giriş Tarihi: 3.11.2024 02:51

Bolivya'da Morales destekçileri 200 askeri rehin aldı

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerinin Chapare eyaletinde 3 askeri birliğe saldırı düzenlediğini ve 200’den fazla askeri rehin aldığını bildirdi

İHA
Bolivya’da Morales destekçileri 200 askeri rehin aldı

Bolivya'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri ile hükümet arasındaki gerilim gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde tırmanıyor. Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Morales'in destekçilerinin dün Chapare eyaletindeki 3 askeri birliğe saldırı düzenlediği belirtilirken, saldırgan grubun 200'den fazla askeri rehin aldığı bildirildi.



"EYLEMLER VATANA İHANET OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan Bolivya ordusundan dün yapılan açıklamada, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığı, silah ve mühimmatı da ele geçirdiği aktarılmıştı. Ordu, grubu "derhal ve barışçıl bir şekilde" kışlayı terk etmeye çağırmış, bu eylemlerin "vatana ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile "bağlantılı" olduğunu ifade etmişti.

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Bolivya'da Morales destekçileri 200 askeri rehin aldı
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