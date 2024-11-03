Bolivya’da Morales destekçileri 200 askeri rehin aldı





"EYLEMLER VATANA İHANET OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan Bolivya ordusundan dün yapılan açıklamada, silahlı grubun askeri personeli kaçırdığı, silah ve mühimmatı da ele geçirdiği aktarılmıştı. Ordu, grubu "derhal ve barışçıl bir şekilde" kışlayı terk etmeye çağırmış, bu eylemlerin "vatana ihanet" olarak değerlendirileceğini vurgulamıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise, silahlı grubun eski Devlet Başkanı Morales ile "bağlantılı" olduğunu ifade etmişti.