Bolivya’da Morales destekçileri ile hükümet taraftarları çatıştı

Bolivya'da hükümet taraftarları ile eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlısı protestocular arasında çatışma çıktı. Morales'i destekleyen binlerce kişinin başkent La Paz'a doğru bir haftadır süren yürüyüşü devam ederken, mevcut Devlet Başkanı Luis Arce Catacora taraftarları ile Morales destekçileri, El Alto kentinde karşı karşıya geldi. Ev yapımı patlayıcıların kullanıldığı çatışmalarda göstericiler birbirlerine havai fişek attı ve taş fırlattı. Hükümeti 26 Haziran'da askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Catacora, Morales'i, hükümetini "sabote etmeye çalışmakla" suçladı.