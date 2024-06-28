Bolivya’dan 15 Temmuz direnişi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki darbe girişiminin etkileri sürüyor. Önceki gün General Jose Zuniga önderliğinde başlatılan askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlandı. Zuniga'nın emriyle başkent La Paz'daki Murillo Meydanı'na ağır silahlar ve birkaç zırhlı araçla giren askerler, halkı zorla alandan uzaklaştırdı.Kalabalığı gaz bombası ve tazyikli suyla durdurmaya çalışan askerler, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Askerlerin sarayın kapılarını kırmasının ardından kabine üyeleriyle giriş katına inen Devlet Başkanı Arce, General Zuniga ile hararetli bir tartışma yaşadı. Hükümet sarayını ele geçirmekle tehdit eden Zuniga'ya parmak sallayan Arce, askerlerin derhal saraydan çekilmesini ve birliklerine dönmelerini istedi. Askerler ve zırhlı araçlar, halkın yoğun tepkileri arasında saray çevresi ile Murillo Meydanı'ndan ayrıldı. Ardından birliklerin dağıldığı ve polisin meydanın kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Zuniga dahil 3 üst düzey komutanı görevden alan Arce, saraydaki ulusa sesleniş konuşmasında Jose Wilson Sanchez'i yeni ordu komutanı olarak atadığını duyurdu. Sanchez, saray çevresinde ve caddelerde bekleyen tüm askeri personelin birliklerine dönmesini emretti.Sanchez'in emrinden sonra askerler, halkın yoğun tepkileri arasında saray çevresi ve Murillo Meydanı'nı terk etti. Başarısız darbe girişiminin ardından harekete geçen başsavcılık, Zuniga'yı tutukladı ve askeri kalkışmaya katılan tüm askerlere soruşturma açıldığını duyurdu. Halka seslenen Devlet Başkanı Arce, "Kazandığımız demokrasiyi hiç kimse elimizden alamaz" ifadesini kullandı.Bolivya 1825'ten bugüne kadar 180'e yakın darbe gördü. Ülkenin nüfusu 11 milyon. Dünyada lityum rezervi açısından 39 milyon tonla Bolivya ilk sırada. Sosyal ağlarda darbenin arkasında lityumu ele geçirmek isteyen ABD'li şirketlerin olabileceği ileri sürüldü. ABD merkezli Time dergisi ise ayaklanmanın iki siyasi devin (görevdeki başkan ve eski müttefiki eski başkan Evo Morales), iktidar partisinin kontrolü için yarıştığı aylarca süren gerginliğin ardından geldiğine vurgu yaptı. Evo Morales, Bolivya'da 2019'da düzenlenen devlet başkanı seçimini kazanmasına rağmen dönemin Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Morales'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağı konuşuluyordu. Darbeci General Zuniga, pazartesi günü televizyonda, gelecek yıl yeniden aday olması halinde eski solcu başkan Evo Morales'i tutuklayacağını söylemişti. Eskiden müttefik olan Morales şu anda Arce'ye karşı çıkıyor.2020 yılında bir sosyal medya kullanıcısı, Elon Musk ile yazışmasında "ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbeyi organize etmesi halkın çıkarına değildi" demesi üzerine "Kime istiyorsak darbe yaparız" açıklamasında bulunmuştu.Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce geçen ay Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Sosyal ağlarda yapılan yorumlar arasında Arce'nin Putin ile görüşmesine de atıflar yapıldı. Bolivya aynı zamanda İsrail'in Gazze soykırımına en sert tepkiyi veren ülkelerden biriydi. ABD merkezli Newsweek dergisinin internet sitesindeki haberde de sosyal ağlardaki teorilere yer verilerek darbe girişiminden CIA'nın da suçlandığı aktarıldı.15 Temmuz hain darbe girişimi dünyada darbeler tarihinin seyrini değiştirdi. FETÖ'cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesinin ardından milletin sağlam iradesi ile bertaraf edilmişti. Yıllardır ABD-CIA destekli birçok darbeye sahne olan Bolivya'da dün gerçekleştirilen askeri darbe girişimi ilk kez halk tarafından püskürtülmüş oldu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz. Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız" ifadesini kullandı.