Bolivya’yı sel vurdu: Faciada 20 kişi hayatını kaybetti

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche, yerel basına yaptığı açıklamada, Santa Cruz kentinde sel felaketinin yaşandığını ve Pirai Nehri'nin taştığını söyledi.

Sellerde şu ana kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Troche, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Troche, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kayıplar nedeniyle "büyük" üzüntü duyduklarını ifade etti.