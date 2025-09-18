Bolsonaro’ya kanser şoku! Brezilya’nın eski liderine teşhis konuldu

Darbe girişimi planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ev hapsinde tutulan 70 yaşındaki Bolsonaro, sağlık sorunları nedeniyle başkent Brazilya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktoru Claudio Birolini, Bolsonaro'da kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini açıkladı.

TEDAVİ SONRASI TABURCU EDİLDİ

Bir günlük tedavinin ardından taburcu edilen Bolsonaro'nun durumunun düzenli olarak takip edileceği bildirildi. Birolini, eski devlet başkanının sağlık kontrollerinin bundan sonraki süreçte yakından izleneceğini kaydetti.

DARBE SUÇUNDAN 27 YIL CEZA ALMIŞTI

Bolsonaro, 11 Eylül'de Yüksek Mahkeme tarafından, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.