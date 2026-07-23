Bölücüler kaçmayı tercih etti
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in CHP kürsüsüne çıkarak yeni partiyi ilan etmesi büyük tepki topladı. MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, özetle şunları kaydetti:
Bu arkadaşlarımızı partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bu suçlamalarımızın ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz. Kendileri kaçmayı tercih etmişlerdir. Ne kadar koparırsak o kadar kâr mantığıyla hareket etmişlerdir. CHP'yi bölmeye çalışmaktadırlar.
Biz bu arkadaşlara 'KBB'ci demiştik. Kayyumcu-butlancıbölücü. Bir 'K' harfi daha ekliyoruz. Bunlar aynı zamanda koltukçu. Arkadaşlar CHP içinde mücadele etmek yerine 'Biz kendimize koltuk arıyoruz' diyor.
Bu parti sağda mı, solda mı, merkezde mi, CHP çizgisinde mi? Bu konuyla ilgili kafaların çok karışık olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun asla ve asla CHP'nin kurucu parti olma özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız. Bütün bu arkadaşlarımızı bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.
Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir. Belediye başkanlarımızın büyük bölümü CHP'de kalma eğiliminde. Ayrılacaklarını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu net olarak göreceğiz.
Kaç milletvekili arkadaşımızın istifa edeceğini bilmiyorum. Ama istifa edenler büyük bir tarihsel sorumluluk üstlenecek. İlerleyen dönemde de CHP'ye dönmek için çaba sarf edeceklerini öngörüyorum.
Bu arkadaşlarımızı partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bu suçlamalarımızın ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz. Kendileri kaçmayı tercih etmişlerdir. Ne kadar koparırsak o kadar kâr mantığıyla hareket etmişlerdir. CHP'yi bölmeye çalışmaktadırlar.
Biz bu arkadaşlara 'KBB'ci demiştik. Kayyumcu-butlancıbölücü. Bir 'K' harfi daha ekliyoruz. Bunlar aynı zamanda koltukçu. Arkadaşlar CHP içinde mücadele etmek yerine 'Biz kendimize koltuk arıyoruz' diyor.
Bu parti sağda mı, solda mı, merkezde mi, CHP çizgisinde mi? Bu konuyla ilgili kafaların çok karışık olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun asla ve asla CHP'nin kurucu parti olma özelliğini bünyenizde taşıyamayacaksınız. Bütün bu arkadaşlarımızı bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.
Sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir. Belediye başkanlarımızın büyük bölümü CHP'de kalma eğiliminde. Ayrılacaklarını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu net olarak göreceğiz.
Kaç milletvekili arkadaşımızın istifa edeceğini bilmiyorum. Ama istifa edenler büyük bir tarihsel sorumluluk üstlenecek. İlerleyen dönemde de CHP'ye dönmek için çaba sarf edeceklerini öngörüyorum.
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