Bombalar altında ramazan dayanışması

Terörist İsrail ordusu, ramazan ayında da katliama devam ediyor. Dün yine ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde birçok noktaya saldırı düzenlediler. Ancak saldırılar ve abluka altında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık iki milyon Filistinli ramazanı yaşamaya çalışıyor. İftar sofrasında bir araya geliyorlar. Han Yunus'ta belediye ile Et-Tavahira Mahallesi sakinlerinin işbirliğiyle enkaza dönen sokaklarda ramazan gecesi programı düzenlendi. Yıkılmış binaların, moloz yığınlarının ve kurşun izlerinin arasında düzenlenen programda dini söyleşi yapıldı, ilahiler söylendi. Sokaklar ise fenerler ve ramazan süsleriyle bezendi.

KALPLERİMİZ ACILARLA DOLU

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta "Bugün şehitlerin hatıralarıyla çevrili ve yıkımın izlerini taşıyan bu sokakta bulunuyoruz" derken İman Şubeyr ise "Kalplerimizdeki yaralara ve maruz kaldığımız acı gerçekliğe rağmen yaşamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ramazan ayında dayanışmayı artırmak amacıyla Netzarim bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mısır Kampı'nda da toplu iftar programı yapıldı.