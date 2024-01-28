Bombalar ve yağmur altında hayatta kalma mücadelesi

İşgalci İsrail ordusunun 114 gündür acımasız saldırılarına maruz kalan Gazze halkı çok zor şartlar atında yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'ndeki İsrail bombalarından kaçan yüzbinlerce kadın ve çocuk barınacak yer bulamıyor. İsrail, güvenli bölge olduğu iddiasıyla 1 milyon 900 bin Filistinliyi tehcir ettiği bölgelere de saldırı ve askeri operasyon düzenlemeye devam ediyor. Saldırıların şiddetlendiği Han Yunus'a sığınan yüzbinlerce Filistinli bir yandan da zorlu soğuk hava koşulları ve yağmurla mücadele ediyor. Zorla yerinden edilen Filistinliler şiddetli yağışların altında kurtarabildikleri eşyalarından birkaçıyla bölgenin en güneyinde güvenli yer arayışı içerisinde yol alıyor. Yağmur ve bombardıman altında Han Yunus'tan Refah'a ulaşmaya çalışıyorlar.Günlerdir devam eden olumsuz hava koşulları, zorla yerinden edilen ve çadırlarda ya da sığınma merkezlerinde kalan binlerce Filistinlinin hayatını daha da zorlaştırdı. Çadırlar su altında kaldı. Yataklar, örtüler sırılsıklam oldu. Soğuktan en çok etkilen ise savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele etmeye çalışan Filistinli çocuklar. İsrail'in enkaza çevirdiği Gazze'de, evlerinden olan Filistinliler sokaklarda derme çatma çadırlarda yaşıyor.KATİLİsrail ordusu günlerdir Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki hastaneleri kuşatma altında tutuyor. İşgal güçleri sık sık hastane çevresine bomba yağdırıyor. Kuşatma altındaki Nasır Hastanesi yerleşkesinde 150 cenaze toplu mezara defnedildi. Cenazeleri hastane avlusuna gömmek zorunda kaldık diyen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, morgda halen kimliği belirlenemeyen 30 kişinin naaşının olduğunu ifade etti. Kudra, hastanede bazı anestezi ve yoğun bakım ilaçlarının tükendiğini, kan ünitelerinde de ciddi sıkıntı yaşandığını dile getirdi. İsrail'in saldırılarda hastanenin su depolarının zarar gördüğünü aktaran Kudra, bu nedenle diyaliz merkezinde su sıkıntısı yaşanmaya başladığını belirtti. Kudra ayrıca, yakıt sıkıntısı nedeniyle 4 gün içinde jeneratörlerin devre dışı kalacağı uyarısında bulundu. İsrail ordusu günlerdir Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesini abluka altında tutuyor.