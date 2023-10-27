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Giriş Tarihi: 27.10.2023 21:57

Bombardıman altındaki Gazze'ye tam abluka: İsrail, iletişim ve interneti kesti

İsrail güçleri tarafından yoğun bombardıman altına alınan Gazze Şeridi'nde iletişim ağları ve internet hatları tamamen kesildi. Karanlığa gömülen Gazze'yi İsrail'in bombaları aydınlatıyor.

İHA
Bombardıman altındaki Gazze’ye tam abluka: İsrail, iletişim ve interneti kesti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu, havadan ve denizden Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ayrım gözetmeksizin birçok yeri vuruyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri havanın kararmasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlerken, Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi.

Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

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Bombardıman altındaki Gazze'ye tam abluka: İsrail, iletişim ve interneti kesti
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