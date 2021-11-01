Boris Johnson bu sözlerle açıkladı: ’Gece yarısına bir dakika kaldı’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda zamanın çoktan aşıldığını, "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek somut adımlar atılmaması durumunda gelecek nesillerin mevcut liderleri affetmeyeceğini söyledi.

Johnson, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, dünya liderlerine kömürü aşamalı olarak bırakma ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırma çağrısı yaptı.

Ormanların kesilmesinin durdurulmasını da isteyen Johnson, iklim konusunda gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Uluslararası İklim Finansmanı taahhüdünü 2019'da iki kat artırarak 11,6 milyar sterline çıkaran Johnson, konferansta 1 milyar sterlinlik bir artış sözü verdi.

Johnson, iklim değişikliğinin olası etkileri konusunda karanlık bir tablo çizdi ve "Bunun bir film olmaması ve kıyamet cihazının gerçek olması bir trajedi." değerlendirmesinde bulundu.