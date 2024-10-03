Boris Johnson’dan ’dinleme cihazı’ itirafı: Netanyahu banyomu kullandıktan sonra bulundu

BEYAZ SARAY AYRINTISI

Johnson, basının Netanyahu ile görüşmeye ilişkin daha fazla detay talebini ise, "Bilmek istediğiniz her şeyi, kitabın ilgili bölümünde bulabilirsiniz" şeklinde cevapladı.

Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Diğer yandan, aynı dönemde İsrail'in Beyaz Saray'a dinleme cihazı yerleştirmekle suçlandığı biliniyor.

2019-2022 yılları arasında başbakanlık yapan Johnson'ın anılarını yayınladığı kitabın 10 Ekim'de İngiltere'de raflardaki yerini alması bekleniyor.

