Boris Johnson’ın koltuğu için aday sayısı 5’e indi

PARTİNİN YENİ LİDERİ 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi bekleniyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.