Borrell, İsrail'in "güvenli bölge" söyleminin güvence vermediğini belirtti

Borrell, Gazze diplomasisi için geçen hafta çıktığı Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği İsrail, Filistin, Bahreyn, Katar ve Ürdün'de edindiği izlenimlerini blog yazısında paylaştı.

İsrail ordusunun kendisine Gazze'nin güneyinde kara operasyonları yürütmek amacıyla sivil nüfusu burada yoğunlaştırmak için bölgenin güney kesiminde deniz kenarında küçük bir güvenli alan oluşturma planını anlattığını ifade eden Borrell, "Bu, eğer askeri operasyonlarda gerilimi hızlı ve kalıcı bir şekilde azaltmayı başaramazsak, olayların gelecekteki gidişatı konusunda bana güvence vermedi." değerlendirmesini yaptı.

"İNSANİ YARDIM GEREKLİ AMA RİSKİ AZALTMAK DAHA ÖNEMLİ"

Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının ve Filistin yönetiminin kendisini Gazze'deki sivil nüfusun "kuşatma nedeniyle çektiği su, yiyecek, tıbbi yardım ve barınak sıkıntısıyla ilgili" detaylı şekilde bilgilendirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Gazze'deki mesele aslında sadece sivil halkın birkaç gün daha hayatta kalmasına yetecek kadar insani yardım ulaştırmak değil, onların hayatlarını tehlikeye atmaya devam etmekten kaçınmaktır. Yiyecek, su ve ilaç sağlamak elbette gerekli ama ertesi sabah öldürülme riskini azaltmak daha önemli."

İSRAİL, FİLİSTİN YÖNETİMİNİN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN BATI ŞERİA'DA BÜYÜK GERİLİM YARATIYOR

BM kuruluşlarından, Filistin yönetimi liderlerinden ve Ramallah'taki sivil toplum temsilcilerinden Batı Şeria'daki duruma ilişkin de bilgi aldığını ifade eden Borrell, şu görüşleri aktardı:

"Bize, hükümet tarafından silah verilen yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin dramatik artışını, köylerin giderek artan sayıda tahliyesini, ordunun saldırılarını, İsrail'deki tüm çalışma izinlerinin iptal edilmesiyle tetiklenen ekonomik felaketi, İsrail hükümetinin Filistin yönetimi bütçesinde yaptığı büyük kesintilerin olumsuz sonuçlarını anlattılar."

Borrell, "(İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleri) Filistin yönetiminin önleme çabalarına rağmen, muhtemelen uzun süre kontrol altına alınamayacak kadar büyük bir gerilim yaratıyor." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, büyük zorluklara ve aciliyetlere rağmen, İsrail ile Filistin arasında ve bölgede barışa doğru ilerlemek için bir fırsat penceresi olabileceğini ve bunun ancak iki devletli çözüm yoluyla gelebileceğini kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ SALDIRILARI

İsrail ordusu haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye gitmeleri için zorlarken, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği güney bölgelerine de sık sık hava saldırılarında bulunmaya devam ediyor.

Gazze'de İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.