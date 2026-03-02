Bosna 34’üncü yaşını kutladı

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumda Bosna Hersek'te ilan edilen bağımsızlığın 34. yılı kutlamaları için törenler düzenlendi. 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumdan sonra bağımsız olan ülkede kutlamalar kapsamında bugün düzenlenen ilk törende, başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi ve milli marş dinletildi. Törenler kapsamında bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakıldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üye Zeljko Komsic ile Boşnak Üye Denis Becirovic'in de katıldığı törende, Kovaçi Şehitliği'nde dua edildi. Bağımsızlık gününün özgürlük ve onuru simgelediğini ifade eden Becirovic, bu günü yas günü olarak görenlerin "büyük Sırbistan" projesini savunduğunu dile getirdi. Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'nde Bosna Hersek bayraklarını taşıyan vatandaşlar da geçit törenine katıldı.

